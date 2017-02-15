Kızıltepe’de Kuyuya Düşen Genç İçin Seferberlik

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, 3 yıldır kazıldığı ileri sürülen 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, 3 yıldır kazıldığı ileri sürülen 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düştü. Göçük altında kalan Çakır'ın kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 342. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Selman Çakır (23) adlı genç, burada 3 yıldır kazı çalışması yapılan 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, göçük altında kaldı. Çakır'ın kuyuya düştüğünü gören ve yardımcı olmaya çalışan vatandaşlar, çabaları yetersiz kalınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Çakır'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak Çakır'a ulaşılmaması üzerine bölgeye AFAD ekipleri de çağrıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerini kurtarma çalışmaları sürüyor.