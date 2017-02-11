Kızının İlaçlarını Alamayınca İntihara Kalkıştı

Adana'da bir kişi intihar amaçlı çıktığı yüksek gerilim hattından Yüreğir Kaymakamlığında ki yetkilinin ikna çabaları sonucu indirildi.

Adana'da bir kişi intihar amaçlı çıktığı yüksek gerilim hattından Yüreğir Kaymakamlığında ki yetkilinin ikna çabaları sonucu indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette şoforlük yapan Ümit Soğancı (37), yatalak olan 12 yaşında ki Serebral palsi (CP) hastası kızı Nisa Soğancı'nın 4 aydır ilacını alamadığı gerekçesiyle intihar amaçlı yüksek gerilim hattına çıktı. Soğancı, yüksek gerilim hattına çıktıktan sonra ailesini arayıp intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine aile Soğancı'nın olduğu yere gelip durumu polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yüksek gerilim hattının elektriğini kesip, çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de şişme yatak kurdu. Bu sırada yüzlerce vatandaş da cadde üzerini sararak film gibi yaşananları seyretti.

Polisin ikna çalışmaları netice vermeyince eşi Rabia Soğancı, Ümit Soğancı'nın olduğu yere 8 yaşında ki oğulları Recep'i getirdi. Gözyaşları içerisinde babasını izleyen Recep Soğancı'nın da ikna çalışmaları başarılı olmadı. Bunun üzerine aile bireyleri hem telefonla hemde itfaiyenin yangın merdiveni ile Soğancı'nın yanına çıkıp ikna etmeye çalıştı. Bazı aile bireyleri de fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince Ümit Soğancı, çıktığı yüksek gerilim hattında "Çocuğumun ilaçlarını alamıyorum" diye feryat edip durumun gazeteciler tarafından Adana Valisi'ne bildirilmesini istedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatı ile Yüreğir Kaymakamlığından bir yetkili olay yerine gelerek Ümit Soğancı'yı ikna etmeyi başardı. İtfaiye ekipleri tarafından çıktığı yerden indirilen Soğancı, kaymakamlık yetkilisi ile birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine gitti.