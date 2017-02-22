KIZLARDA FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Okul Sporları Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde yarı final heyecanı yaşandı. Müsabakalar sonrasında Sema Cengiz Büberci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi final biletini kaptı

FARKI BİRE İNDİRDİLER

Samsun'da Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde yarı finaller geride kaldı. Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve ilk finalistin belirleneceği mücadelede İlkadım Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Ladik Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ile karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele örneğinin yaşandığı müsabakada İlkadım temsilcisi maçın ilk yarısını Songül (2) ve Ayşegül’ün golleri ile 3-0 önde tamamladı. Ladik temsilcisi ikinci yarıda Merve ile Sena’nın golleri ile farkı bire indirdi (3-1). Songül ve Ayşegül ile iki gol daha bulan Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, sahadan 5-2’lik skorla galip ayrılarak finale çıkan ilk takım oldu.

MÜCADELE ALKIŞ ALDI

İkinci finalistin belirleneceği mücadelede ise İlkadım Sema Cengiz Büberci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Ladik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Her iki takımda final için büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Sema Cengiz Büberci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ilk yarıyı Hilal ve Duygu’nun golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Özellikle ikinci yarıda çok daha etkili olan Ladik temsilcisi Duygu’nun kendi kalesine attığı golle ümitlense de Sema Cengiz Büberci beraberlik golüne izin vermedi ve rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci finalist oldu.