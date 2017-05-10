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KIZLARDA SAMSUN KYK ŞAMPİYON OLDU

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KIZLARDA SAMSUN KYK ŞAMPİYON OLDU
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun düzenlediği 22'inci KYK Masa Tenisi Turnuvası'nda kızlarda Samsunlu sporcular şampiyon oldu

50 SPORCU KATILDI 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 22'inci Masa Tenisi Turnuvası'nın Türkiye Finali Bursa Dikkaldırım Spor Salonu'nda tamamlandı. Kızlarda Samsun, Eskişehir, Konya, Kars, Uşak ve Sivas illerinden toplam 50 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalarda kızlarda Samsun KYK birinciliği göğüslerken, Kars KYK ikinci, Konya KYK da turnuvayı üçüncü bitirdi.

GERÇEK ŞAMPİYONLAR
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Recep Ali Er, açıklamasında KYK'nın değişik alanlarda eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Sportif faaliyetler kapsamında masa tenisi turnuvasını Bursa'da yaptık. Burada bir sıralama yapıldı ama gerçek şampiyon KYK'dır" ifadelerini kullandı. Derece alan ve turnuvaya katılan sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

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