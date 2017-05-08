  • BIST 94.141
  • Altın 141,157
  • Dolar 3,5618
  • Euro 3,8968
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 20 °C

Kjaer, İtalya’ya Gitti

» »
Kjaer, İtalya’ya Gitti
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, yönetimden izin alarak İtalya'ya gitti.

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, yönetimden izin alarak İtalya'ya gitti. Yıldız futbolcunun transfer görüşmesine gittiği iddiaları var.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından yönetimden izin alan Simon Kjaer, özel işleri nedeniyle İtalya'ya gitti. Bugün yapılan antrenmanda izinli olduğu için yer almayan Danimarkalı oyuncunun İtalya'ya transfer görüşmesi yapmak için gittiği iddiaları var. Kjaer hakkında özellikle kasım ve aralık aylarında İtalyan basınında Milan, Palermo ve Roma'ya transferi konusunda önemli iddialar yer almıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rıza Kayaalp: "Benim İçin Büyük Bir Başarı"08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:24
  • 2017 Türkiye Golf Turu 6. Ayağı Sona Erdi08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:19
  • Dersimspor’un İtirazı Reddedildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:19
  • Judo Takımı Adana’dan Madalyayla Döndü08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:09
  • 4. İslami Dayanışma Oyunları08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:09
  • Feyenoord Yenildi, Sokaklar Savaş Alanına Döndü08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:43
  • Savcılık, Yıldırım Hakkında Soruşturma Başlattı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:14
  • Devler Ligi’nde Madrid Derbisini Çakır Yönetecek08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:04
  • Bursaspor, Adana Demirspor İle Birlikte En Kötü Seriyi Elde Etti08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:59
  • İstanbul Çocuk Maratonu, Anneler Günü’nde Koşulacak08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti