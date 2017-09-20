Kkdgc’den Emniyet Müdürü Bitirik’e Ziyaret

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen ve Yönetim Kurulu Kars'a yeni atanan Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'e hayırlı olsun...

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen ve Yönetim Kurulu Kars'a yeni atanan Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Bitirik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın mensuplarının kamu görevi yaptığını ve toplumun bilgi alması noktasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kars'ın huzurlu bir kent olduğunu belirten Bitirik, Kars'ta huzur ve güven ortamının devamı için Karslılara hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

KKDGC Başkanı Daşdelen ise kentte görev yapan basın mensuplarının toplumun bilgi alması noktasında kamu görevi üstlendiğine dikkati çekti.

ars'ta basın mensupları olarak emniyet güçlerine her zaman destek olduklarını belirten Daşdelen, "Kars'ın huzurlu bir kent olmasında basın mensuplarının ve bu huzurun sağlanmasında emniyet mensuplarının çok ciddi katkıları vardır. İlimize hoş geldiniz derken, basın mensubu arkadaşlarım adına görevinizde üstün başarılar dilerim" dedi.

Daşdelen, ayrıca Emniyet Müdürü Bitirik'e Cemiyet rozeti ve kalem takımı hediye etti.

Ziyarete, KKDGC 2'nci Başkanı ve Kars Gazeteciler Birliği Başkan vekili Erbil Hüryurt, Cemiyet Genel Sekreteri Burhan Akyıldırım ve Kars Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Daşdelen eşlik etti.