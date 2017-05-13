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Kktc Başbakan Yardımcısı Denktaş Hastaneye Kaldırıldı

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Kktc Başbakan Yardımcısı Denktaş Hastaneye Kaldırıldı
Demokrat Parti Genel Başkanı, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetleri nedeniyle bugün...

Demokrat Parti Genel Başkanı, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetleri nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı.

Denktaş'ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım'da tedavi altına alındığı belirtildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, E.K.G bulguları ve rutin kan bulguları normal bulunan Denktaş'ta yüksek tansiyon ve buna bağlı kalp yetmezliği dışında başka bir problem saptanmadığı, tedavisinin de bu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gün saat 13.00 sıralarında göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetleri ile hastanemizin acil servisine başvuran Sayın Serdar Denktaş'ın yapılan ilk tetkikleri sonrasında koroner yoğun bakımına yatırılıp burada takip edilmesine karar verilmiştir. E.K.G bulguları, rutin kan bulguları normal bulunan Sayın Başbakan Yardımcısı'nda yüksek tansiyon ve buna bağlı kalp yetmezliği dışında başka bir problem saptanmamış olup, tedavisi de bu yönde devam etmektedir. Hekimlerimiz, koroner yoğun bakımda bulunduğu sürece aile dışında hasta ziyaretini yasaklamıştır" dedi.

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