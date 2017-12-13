Kktc Başbakanı Özgürgün: “İsrail, Bölgede Aldığı Kararlarla Dünya Barışını Tehdit Ediyor”

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti...

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesine destek verdiğini, İsrail'in bölgede aldığı karalar ile dünya barışına tehdit oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti ilan edilmesine ilişkin konuşan KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip Büyükelçiliği'nde Tel Aviv'den Kudüs'e taşırsanız, bunun cevabı da size bu şekilde gelir buna da hiç bir şekilde tepki veremezsiniz, hiçbir şekilde ne yapıyorsunuz diye de soramazsınız. Çünkü çok basit bir fizik kuralıdır, hareket kuralıdır, yıllardır kanıtlanmış her etkiye eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Dolayısı ile siz bir etki yaparsanız bu şekilde hiç bir kural tanımayan hiçbir şekilde o bölgede barışı sağlamayan hatta kan dökülmesine yol açacak. Size de karşılık olarak bir tepki gelecektir. Bu da işte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu karardır" dedi.

"Burada hareketi başlatan da yapanlar bunun sorumluluğunu taşımaktadır"

Kudüs'ün KKTC'ye yakınlığına değinen Özgürgün, "Burada hareketi başlatan da yapanlar bunun sorumluluğunu taşımaktadır. Ortadoğu'nun genel barışına hatta dünya barışına tehdit oluşturmaktadır. İnşallah bu adımlardan, yanlış alınmış kararlardan geri dönülür. Bu şekilde kan dökülmesine kadar varabilecek bir çatışmaya meydan verilmez" diye konuştu.

KKTC Başbakanı Özgürgün, ülkesinde yayınlanan bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatüre ilişkin İHA muhabirine önlemli açıklamalarda bulundu. Özgürgün, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde gereken işlemlerin başlatılması için savcılığa gereken girişimi ve yazışmayı yaptık" şeklinde konuştu.

"Yaptıkları KKTC ile anavatan arasını bozmaya çalışmaktır"

Özgürgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı olarak bu şekilde bir aşağılamanın anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na değil hiçbir kimseye yapılmaması hiç bir devlet adamına yapılmaması gerektiğini söyledi. Özgürgün, "Bunu yapanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef hiçbir şeyi temsil etmiyor. Hiçbir şekilde kabul ve onay görmüyor, yaptıkları sadece KKTC ile Ana-vatan Türkiye'nin arasını bozmaya çalışmaktır. Böyle küçük azınlıkların olduğunu biliyoruz, böyle küçük gururların biliyoruz. Yasalar çerçevesinde gereken neyse en ciddi şekilde yapılacaktır .En ciddi şekilde bunlardan sonuç alınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı olaraktan gereken girişimi yaptık, yapacağız" dedi.