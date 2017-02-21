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Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı, Elizabeth Spehar’ı Kabul Etti

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Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı, Elizabeth Spehar’ı Kabul Etti
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında SAAT 18.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami de hazır bulundu. Görüşme sonrasında soruları yanıtlayan Spehar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs'taki süreci değerlendirdiklerini ve faydalı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Perşembe günkü liderler görüşmesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine de Spehar, bunun yarın Rum lider Anastasiadis'le yapacağı görüşmeden sonra daha net ortaya çıkabileceğini belirtti.

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