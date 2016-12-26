  • BIST 77.028
  • Altın 128,113
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yol Kazası Olmazsa Yaz Aylarında Referandum Gündeme Gelebilir”

» »
Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yol Kazası Olmazsa Yaz Aylarında Referandum Gündeme Gelebilir”
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına...

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde 2017 yılı yazında referandumun gündeme gelebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından KTGB lokalinde düzenlenen "Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması"nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre Zirvesi öncesi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında basın mensuplarına ayrıntılı bilgi vererek, soruları yanıtladı. Toplantıya Müzakereci Özdil Nami ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde 2017 yılı yazında referandumun gündeme gelebileceğini ifade etti. Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde 100'ü aşkın konu bulunduğunu, 8-10 konunun ise en önemli konular olduğunu, zorluğun da bundan kaynaklandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'de Cenevre Zirvesi'nde halledilmesi zorunlu konuların ele alınacağını, toprak dahil yönetim ve mülkiyete dayalı konuların sonuca bağlanması durumunda haritaların ortaya konacağını, ardından da garanti ve güvenlik konularına odaklanılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her şey yolunda giderse ve yol kazasına uğramazsa yaz aylarında referandum gündeme gelebilir" dedi.

Cenevre Zirvesi'ne katlımla ilgili Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki açıklamalardaki farklılıklara değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Aralık'ta varılan mutabakatın çok açık olduğunu, 9-11 Ocak tarihleri arasında masada iki tarafın olacağını, daha sonra garantör 3 ülkenin dahil olacağını yineledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin zirveye katılarak masada bulunması yönünde bir karar olmadığını, buna gerek de olmadığını kaydetti. Akıncı, Kıbrıs'ta yeni duruma imza atacak olanın bugünkü "Kıbrıs Cumhuriyeti" değil, yeni oluşacak Birleşik Federal Kıbrıs olacağının altını çizdi.

1 Aralık'taki uzlaşma metnine değinen Akıncı, "Uzlaşma metni açık. Masada iki taraf olacak. 12 Ocak'tan sonra da 3 garantör ülke olacak. Masanın etrafında başka biri de olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KTGB'ye davet için teşekkür ederek, Mont Pelerin zirvesinde nelerin olup bittiğini basınla paylaştıklarını, bir şey saklamadıklarını, herkesin neler olup bittiğini bildiğini anlattı. Cenevre öncesi müzakereciler ve liderler düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Akıncı, 4 Ocak'ta liderlerin bir araya geleceğini, gerekmesi hainde 7 Ocak'ta bir buluşmanın daha yapılabileceğini söyledi.

KTGB Başkanı Sami Özuslu da, Cenevre Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı konuk ederek, gelişmeler hakkında bilgi almanın ihtiyaç duydukları bir konu olduğunu belirtti. Özuslu, davete katılımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moskova’da Bomba Paniği26 Aralık 2016 Pazartesi 13:04
  • Rusya, Karadeniz’de Cesetleri Arıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 12:18
  • Belarus’ta Ulusal Yas26 Aralık 2016 Pazartesi 11:13
  • Rus Bakan: “Kazanın Nedeni Teknik Bir Sorun Ya Da Pilot Hatası Olabilir”26 Aralık 2016 Pazartesi 10:23
  • Çin Devlet Başkanı Jinping’den, Putin’e Başsağlığı26 Aralık 2016 Pazartesi 10:03
  • Girne Yağışlara Teslim Oldu25 Aralık 2016 Pazar 16:53
  • Düşen Uçakta Kızıl Ordu Korosu Mensupları Da Vardı25 Aralık 2016 Pazar 12:03
  • Rus Uçağının Enkazı Bulundu25 Aralık 2016 Pazar 09:08
  • Rus Uçağı Düştü: İçinde 91 Kişi Vardı25 Aralık 2016 Pazar 08:13
  • Paris’teki Türk Hristiyan Keldaniler Noel Ayininde Keliseleri Doldurdu24 Aralık 2016 Cumartesi 23:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti