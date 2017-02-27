Kktc Sağlık Turizmi Forumu’nda Temsil Edildi

KKTC, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah II İbn Al Hüseyin himayesinde, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından düzenlenen ve dünyanın sağlık...

KKTC, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah II İbn Al Hüseyin himayesinde, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından düzenlenen ve dünyanın sağlık turizmi haritasının belirlendiği Sağlık Turizmi Forumu'nda temsil edildi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25-27 Şubat tarihleri arasında Ürdün'ün Başkenti Amman'da gerçekleştirilen ve aralarında Ürdün, Cezayir, Azerbaycan, Belçika, Kanada, Çin, Mısır, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Türkiye, Katar, Romanya, Singapur, İspanya, Ukrayna, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu toplam 42 ülkeden 500'den fazla delegenin katıldığı Dünya Sağlık Turizmi Forumu'nda KKTC'yi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan temsil etti.

Dünyanın sağlık turizmi haritası belirlendi

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu'na katkılarından ötürü plaket de takdim edilen Foruma, pek çok ülkeden bakanlık, hükümet temsilcisi ile elçilerin yanı sıra hastane, tıbbi hizmet sağlayıcısı, sağlık ve akreditasyon kuruluşu, sigorta, havayolu, acente, otel, sağlıklı yaşam tesisi, tıbbi cihaz üreticisi ile eczacılar ve turizm profesyonelleri de katıldı.

Ürdün Başbakanı ve bakanlar Ataoğlu ile bir araya geldi

Ürdün Başbakanı Hani Mulqi, Prenses Ghaida Talal, Prenses Dina Mired, Sağlık ve Turizm Bakanları yanısıra Dünya Sağlık Turizmi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ile Başkan Fawzi Al-Hammouri'nin Kuzey Kıbrıs Standını ziyaret ederek Ataoğlu ile bir araya geldi ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık turizmi olanakları tanıtıldı

Ataoğlu yaptığı açıklamada, "Forum kapsamında, Sağlık Turizmi'ne yön veren baş rol oyuncuları ile bir araya gelerek, ülkemizin coğrafi konumunu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, Yakın Doğu ve Girne Üniversiteleri Hastaneleri başta olmak üzere, konforlu özel hastanelerimizi, tüp bebek merkezlerimizi, son teknoloji tıbbi cihazlarımızı, güncel bilgi kullanan uzman hekimlerimizi, uluslararası akreditasyonlarımızı, otellerimizin medikal masaj, spa uygulamalarını ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğumuz potansiyelimizle birleştirdiğimiz fiyat avantajlarımızı etkili bir şekilde tanıtma fırsatı bulduk. Bu fırsatın yaratılmasında Dünya Sağlık Turizmi Kurucu Başkanı Emin Çakmak'a ülkem adına teşekkür ederim" dedi.

"Dünya sağlık turizmi yol haritasının hazırlanmasına katkı koyduk"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da "Sağlık Turizmi'nde Küreselleşme" oturumuna katılarak, Sağlık Turizmi pazarının her geçen gün büyüdüğünü ve bu alanın elliden fazla ülkede büyük ilgi görerek desteklendiğini söyledi.

Savaşan, oturuma katılan delegelerle birlikte, küresel sağlık turizmi hedefleri, mevzuatlar, akreditasyon, eğitim ve araştırma, sağlık seyahatinin kapsamının genişletilmesi, pazarlama ve markalaşma, etik gibi konular başta olmak üzere pek çok konuyu görüştü.