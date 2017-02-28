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Kktc Turizm Bakanı Ataoğlu, Ürdün’de Dünya Sağlık Turizmi Forumu’na Katıldı

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Kktc Turizm Bakanı Ataoğlu, Ürdün’de Dünya Sağlık Turizmi Forumu’na Katıldı
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ürdün'de Dünya Sağlık Turizmi Forumu'na katıldı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ürdün'de Dünya Sağlık Turizmi Forumu'na katıldı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Forumu'na katılan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa'ya dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ülkede alternatif turizm konusunda faaliyetler başlattıklarını kaydeden Bakan Ataoğlu, önemli bir sektör haline gelen sağlık turizmi ile ilgili de çalışma başlattıklarını, 4-5 ay önce Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayda Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin 54'üncü üye ülkesi olarak imza koyduklarını söyledi. Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin Genel Kurul toplantısına da katıldıklarını belirterek, kendisinin Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine, Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan'ın da Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini, bunun da KKTC için önemli olduğunu ifade etti. Uluslararası araştırma verilerine göre önümüzdeki 20 yılda dünya turizminin ciddi şekilde büyüyeceğine dikkat çeken Bakan Ataoğlu, KKTC olarak bu büyümeden önemli pay alabilmek için çalışmalarını ciddi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da forum kapsamında gerçekleştirdikleri temasları aktardı. Savaşan, forumun ikinci gününde global alım heyetlerinin yer aldığı toplantıda KKTC'yi ve sağlık turizmini tanıtma olanağı bularak, tüp bebek, kalp, kanser, göz ve onkoloji alanlarında 5 yeni anlaşma imzaladıklarını söyledi.

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