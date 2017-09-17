Kktc Turizm Sektöründe En Yüksek Seviyeye Ulaştı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, turizm sezonunda en yüksek seviyeye ulaştıklarını söyledi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, turizm sezonunda en yüksek seviyeye ulaştıklarını söyledi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, göreve başladıkları 2016 Nisan ayından itibaren koydukları hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarla canla başla, uyum içerisinde çalıştıklarını ve bu çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, turizm sezonunun yıllardır en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, turizm ekonomisinin özellikle son aylarda sektörel ihtiyaçlar ve yapılan açılımlar ile hem yatırım, hem de turizm sektörünün etki ettiği alt sektörlerin büyük bir kazanım ve dönüşüm içerisinde olduğunu vurguladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel "Kuzey Kıbrıs Turizm Endüstrisi kabuğundan çatlamış ve artık gözle görülür, herkesin de kabul ettiği büyük bir atılımın ve büyümenin eşiğine gelmiştir. Kimsenin bizleri haksız yere eleştirmesine müsaade etmeyeceğiz, bu istatistikler turizm sektörümüzden ekmek yiyen herkese armağan olsun. Başarılı olanı konuşmamak isteyebilirler acımasızca eleştirmek büyük haksızlık, ancak biz bakanlık olarak bilimsel verileri konuşacağız ve tüm halkımızın turizm sektörümüze dair gerçekleri bilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Turistik konaklama tesislerinden alınan veriler ve bakanlık tarafından elde edilen sonuçlara göre son yıllarda değil devlet kurulduğu günden bu yana en yüksek turizm sezonunu yaşadıklarını ifade eden Turizm Müsteşarı Esenyel, "Doluluk oranlarımız geçen yıl verilerini de büyük oranda aşmıştır. Sırf halkımız gerçeği görsün diye biz de gerçekleri ortaya koymaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

"Rakamsal veriler uygulanan turizm politikasının doğruluğunu gösteriyor"

Gelinen noktada 2017 yılındaki turizm istatiklerine göre 42 yılın en iyi sonuçlarına ulaşıldığını ifade eden Esenyel, rakamsal verilerin ortaya koydukları turizm politikasının doğruluğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Bakanlık olarak sadece sözle değil yapılan icraatlar ile halkın gündeminde olmak istediklerini de sözlerine ekleyen Esenyel, son günlerde belirli dönemlerde bu makamlarda bulunan kişilerin negatif amaçlı yaptıkları halkı aldatmaya yönelik açıklamalarına karşılık açıklama yapma gereğini duyduklarını söyledi.

"Ercan Havalimanı misyonunu yitiriyor haberleri, abesle iştigaldir"

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, PGM'nin kesin verilerine göre 2017 yılı Ocak-Ağustos ayı periyodunda Ercan Havalimanı'ndan giriş yapan yolcu sayısının 1 milyon 56 binden 1 milyon 258 bin 158'e yükselerek yüzde 20 artış gösterdiğini belirtti.

Esenyel, "Son zamanlarda "Ercan Havalimanı misyonunu yitiriyor. Turizm amacından koptu, turizm sezonu ciddi şekilde kan kaybediyor" gibi yapılan eleştiriler bu sektöre gönül veren tüm kesimleri rahatsız ediyor" dedi.

Bu eleştirilerin tamamen uydurma olduğunu ifade eden Esenyel, "Gündemde kalmak adına yapılan bu açıklamalar halk üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor" diye konuştu.

Rakamların bu içi boş eleştirilere verilen en iyi cevap olduğunu ifade eden Esenyel, "Sektördeki tüm paydaşlarımıza gösterdikleri çaba için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"2017 yılında son 42 yılın rekor rakamlarına ulaşıldı"

Kuzey Kıbrıs'a gelen yolcu sayısında Ocak-Ağustos ayları periyodunda geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10.8 artış yaşandığını belirten Esenyel, KKTC uyruklu kişiler haricinde yolcu sayısının 997 bin 600'den 1 milyon 105 bin 50'ye ulaştığını söyledi.

Esenyel, PGM ve Turizm Planlama Dairesi'nin kesin verilerine göre geçtiğimiz yıl Ocak-Ağustos ayları döneminde Girne Limanı'ndan ülkeye giriş yapan yolcu sayısının otuz beş bin sekiz yüz seksen üç binden, kırk bir bine, Magosa Limanında ise on üç binden on beş bine yükseldiğini söyledi.

Kara kapılarında girişlerde de ciddi şekilde artış yaşandığının altını çizen Esenyel, sağlanan kolaylıklar ile Güney Kıbrıstan gelen turist sayısının bin yüz seksen dört binden iki bin sekiz yüz seksen sekize yükseldiğini belirtti.

"Konaklamada da rekor"

Doç. Dr. İsmet Esenyel sektörde sağlanan uyum ve yürütülen ortak çalışmalar sayesinde turistik konaklama tesislerinde konaklayan kişi sayısında çok ciddi artışlar yaşandığını söyledi. Tur operatörleri ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları ile 2017 yılı Ocak-Ağustos periyodunda geçen yıla oranla yüzde 25.5 artış sağlandığını ifade eden Esenyel, konaklayan kişi sayısının beş yüz seksen üç binden, yedi yüz otuz iki bine yükseldiğini söyledi.

"2017'de tüm pazarlarda artış yaşandı"

2017 Ocak-Ağustos ayları arasında ülkemize değişik noktalardan gelen tüm yolcu sayılarında da artışlar yaşandığını söyleyen Esenyel, bu periyotta yaşanana artışlara örnekler verdi.

"Sektörün kalitesi ve misafir memnuniyeti gittikçe yükseliyor"

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, geceleme oranlarında da artış yaşandığını belirterek, "Ocak - Ağustos 2017 geceleme 2 Milyon 817 Bin 300 rakamına ulaşmıştır. Bu rakam geçen yıl 2 milyon 134 bin ile sınırlı idi. istatistiklerimiz bu oran artışı; sektörün kalitesinin ve misafir memnuniyetinin gittikçe yükselmesinin bir ifadesidir. Gelen turistler memnun kalıyorlar ki; Ülkemizde daha uzun kalıyorlar. 2016 yılında 3.6 olan kişi başı ortalama geceleme rakamı, bu sonuçlara göre Türkiye Cumhuriyeti mali protokolde belirtilen performans olarak beklentilerin geceleme oranının beş geceye rahatlıkla ulaşabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Esenyel daha önce resmi makamlarda buluna kişilerin yaptıkları açıklamalarda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, "Popülizm yapmak ve gündemde kalmak için yapılan yalan yanlış açıklamalar halkımızı ve bu sektörün gelişmesi için çaba sarf eden tüm kesimlerimizi derinden üzmektedir. Bu yaratılan olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak adına bu verileri halkımız ile paylaşmayı kendimize görev sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektörel sinerji yakalandı geri dönüş yok"

KKTC Turizm örgütü, Otem ve diğer açılımlar ile ilgili çok yakında yepyeni stratejik hedefleri de açıklayacaklarını bildiren Esenyel, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve bu uyumun sektörün tüm kesimlerini, otelcisi, tur operatörü ve yatırımcısını birlikte çalışmaya ittiğini ifade ederek, "Ülkemize bin bir zorlukla turist getirmek için çalışan herkese de ayrıca teşekkür etti" dedi.