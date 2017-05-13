Kktc Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’dan Anneler Günü Mesajı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, annelerin sabır, fedakârlık, sevgi, şefkat ve merhamet gibi yüce duyguların sembolü ve taşıyıcısı olduklarını...

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, annelerin sabır, fedakârlık, sevgi, şefkat ve merhamet gibi yüce duyguların sembolü ve taşıyıcısı olduklarını ifade etti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ataoğlu, mesajında yüksek değerlerin ilk olarak annelerden öğrenildiğini vurgulayarak, "Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, "ana gibi yar olmaz" diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bizler, Kıbrıs Türk analarının insan ve vatan sevgisiyle yetiştirdiği nesiller sayesinde azınlık noktasından devlet sahibi konumuna gelmiş bir milletiz. Kıbrıs Türkü'nün refah ve mutluluğunun artması çabalarında annelerimizin potansiyelinden daha fazla yararlanmanın yollarını mutlaka bulmalı, onların sıkıntılarını giderici tedbirleri almalı, siyaset başta olmak üzere her alandaki katkılarını daha üst seviyeye çekmeliyiz. İnanıyorum ki ülkemizde mutluluğu tesis edebilmenin öncelikli yolu, annelerin yüreklerini huzurla doldurmaktan geçiyor. Kadına, anneye yönelik şiddetin nereden gelirse gelsin önüne geçebilmeli, bu yönde çağdaş adımlar atmalı, gereken yasal düzenlemeleri yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz tüm annelerin bu özel gününü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.