  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 19 °C

Kktc Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’dan Anneler Günü Mesajı

» »
Kktc Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’dan Anneler Günü Mesajı
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, annelerin sabır, fedakârlık, sevgi, şefkat ve merhamet gibi yüce duyguların sembolü ve taşıyıcısı olduklarını...

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, annelerin sabır, fedakârlık, sevgi, şefkat ve merhamet gibi yüce duyguların sembolü ve taşıyıcısı olduklarını ifade etti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ataoğlu, mesajında yüksek değerlerin ilk olarak annelerden öğrenildiğini vurgulayarak, "Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, "ana gibi yar olmaz" diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bizler, Kıbrıs Türk analarının insan ve vatan sevgisiyle yetiştirdiği nesiller sayesinde azınlık noktasından devlet sahibi konumuna gelmiş bir milletiz. Kıbrıs Türkü'nün refah ve mutluluğunun artması çabalarında annelerimizin potansiyelinden daha fazla yararlanmanın yollarını mutlaka bulmalı, onların sıkıntılarını giderici tedbirleri almalı, siyaset başta olmak üzere her alandaki katkılarını daha üst seviyeye çekmeliyiz. İnanıyorum ki ülkemizde mutluluğu tesis edebilmenin öncelikli yolu, annelerin yüreklerini huzurla doldurmaktan geçiyor. Kadına, anneye yönelik şiddetin nereden gelirse gelsin önüne geçebilmeli, bu yönde çağdaş adımlar atmalı, gereken yasal düzenlemeleri yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz tüm annelerin bu özel gününü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya’da Devasa Büyüklükteki Yaratık Kıyıya Vurdu13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:03
  • Suudi Arabistan İle Abd Arasında 100 Milyar Dolarlık Silah Antlaşması13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de Temaslarını Sürdürüyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:23
  • Filistinli Kadınlar İsrailli Askerlerinin Silahlarına Karşı Durdu13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:44
  • İsrail Polisi Kendisini Bıçaklayan Ürdünlüyü Öldürdü13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:08
  • Abd’li Yetkililer 50 Gineliyi Ülkesine Geri Gönderdi13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:08
  • Trump, 28 Milyon Dolarlık Malikaneyi Satışa Çıkarttı13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:58
  • Bakan Arslan, Çin’de İmza Törenine Katıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Kktc Başbakan Yardımcısı Denktaş Hastaneye Kaldırıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres’le Görüştü13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti