Kktc’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret İçeren Çirkin Karikatür Protesto Edildi

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, günlük yayınlanan Afrika Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatüre yer verilmesi tepkilere...

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, günlük yayınlanan Afrika Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatüre yer verilmesi tepkilere neden oldu. KKTC AK Parti Temsilciği, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üyeleri ve temsilcileri Afrika Gazetesi'nde hakaret içerikli karikatüre yer verilmesini protesto etmek üzere gazete önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

KKTC Ak Parti Temsilciliği adına basın açıklaması yapan AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, 08 Aralık 2017 tarihinde Afrika Gazetesi'nde yayınlanan karikatürde , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan görsel ile ilgili tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını söyledi. Demirci, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan 08 Aralık 2017 tarihinde Afrika Gazetesi'nde yer alan ve karikatür maskesiyle yayınlanan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan görsel ile ilgili tepkimizi ortaya koymak için bugün burada bulunmaktayız. Halkımız çok iyi biliyor ki basın özgürlüğü istediğiniz zaman dilediğiniz şekilde kişi ya da kurumlara hakaret etme özgürlüğü değildir. Afrika Gazetesi'nin yapmış olduğu bu yayın ve sergilemiş olduğu bu tutum elbette ki tüm Kıbrıs Türk'ünü bağlamamaktadır. Ancak Anavatanını ve Türkiye Cumhuriyeti halkını seven Tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin de bu duruma en sert şekilde tepki göstermesi gerektiğini belirtmek isteriz. Kanın gövdeyi götürdüğü ve gözyaşının dinmediği Ortadoğu coğrafyasında bölgenin ve hatta dünyanın en net duruşunu sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf edilen bu sözler ve çizimden çirkin karikatür maskesi adı altında yayınlanan bu görsel tamamen bir akıl tutulmasının eseridir. Hele hele Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme getirdiği ve batı Trakya'da yaşayan Türk soydaşlarımıza yapılan tehdit, şantaj ve kara propaganda döneminde benzer bir tutumun da Türk varlığının sürdürüldüğü bu Ada'da Türkçe yayın yapan bir gazete tarafından yapılması ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'de söz konusu iğrenç görseli gören ve tepki koyan ruhunda ve kanında Milli ve Manevi değerleri taşıyan herkesten Allah razı olsun. Bizler bu edepsizliğin peşini bırakmayacağız konuyla ilgili hukuki süreci pazartesi günü başlatması için Avukatımızı yetkilendirdiğimizi belirtmek isteriz. Geçmişte o veya bu sebeple Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hakaret adıyla zem ve kadih davaları açılmış ve bazıları çok ciddi cezalarla sonuçlanmıştır. Benzer durumu göz ardı etmeksizin emsalleri olan bu konuda eminiz ki KKTC Hukuk sistemi gereğini yapacaktır. Ancak bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına böylesi ağır bir hakaretin emsali de yoktur bu konuda Yüce yargının atacağı adımlarında takipçisi olacağız. Ahlaksızlık, özgürlük değildir. Özgürlük ile ahlaksızlık arasında ki farkı bilmeyenlerin gazetecilik yapıyor olması geleceğimiz için son derece düşündürücü ve üzücüdür" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesi temsili olarak çöp poşetine atıldı. Grup daha sonra gazete önüne siyah çelenk koyarak sloganlar attı.