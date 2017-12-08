Kktc’de, Kudüs Protestosu

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çeşitli sivil toplum örgütlerince...

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çeşitli sivil toplum örgütlerince protesto edildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağı açıklamalarının ardından cuma namazı sonrası sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs İslam'ın Onurudur", Kudüs'e Sahip Çık", Kudüs Direniştir", yazılı pankartlar taşıdı.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan Semih İlkis, "ABD'nin ipi ile kuyuya inilmez ve Siyonist İsrail ancak güçten anlar. İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. ABD ve İsrail, İslam ülkelerinin yöneticilerinden kendilerine dost edinmezler, sadece kullanırlar ve vakti gelince de çöpe atarlar. Kadim bir İslam şehri olan Kudüs'ü, ilk kıblemiz olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır" dedi.

İlkis, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. "

Gurup daha sonra Lefkoşa Selimiye Camii'nden Girne Kapısı'na kadar yürüyerek eylemine son verdi.