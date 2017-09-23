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Kktc’de “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma Ve Geliştirme Çalıştayı”

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Kktc’de “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma Ve Geliştirme Çalıştayı”
KKTC'de Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu işbirliğinde "Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme...

KKTC'de Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu işbirliğinde "Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

Lefkoşa Golden Tulip Otel'de düzenlenen çalıştaya Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bürokratlar, iş insanları ve davetliler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği ile Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nu ortak çalışmaları nedeniyle kutlayarak konuşmasına başlayan Siber, Kıbrıs'ın denizden, kumdan, güneşten öte bir ada olduğunu kaydetti. Siber, "Her ülke, kendi ülkesini pazarlamak, turist çekmek için uğraşıyor. Kıyasıya bir rekabet var. Bu pazarda yer kapmak kolay değil" dedi.

Turizmde sadece Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın çalışmasıyla değil, kolektif çalışmayla başarıya ulaşabileceğini kaydeden Siber, "Turizm sadece görsel güzellikler değil, çevredir. Çevrenin temiz olmasıdır. Sayın Turizm Bakanı ülkeye bu yıl gelen turist sayısının arttığını söyledi. Bundan önemlisi, turistlerin buradan hangi düşünceyle ayrılacağıdır. Bir sonraki turist sayısını belirleyecek en önemli faktör de budur" şeklinde konuştu.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmle ilgili önemli çalışmalar olduğunu, turizm pastasındaki payın hak edilen noktaya ulaşması için uğraşmaya devam edeceklerini söyledi. Ataoğlu, Güney Kıbrıs'taki otellerin 90 bin, Kuzey Kıbrıs'taki otellerin 23 bin yatağa sahip olduğunu ifade ederek, "Rakamlar arasındaki fark beni üzüyor" dedi.

Ülkedeki yatak kapasitesinin artırılması için atılan adımlara işaret eden Bakan Ataoğlu, "Gerekli görüşmeler yapıldı. Boşa çıkacak yerlerin uluslararası ihaleye çıkması, yatak ve otel sayılarının artırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor" şeklinde konuştu.

Sağlık turizmine de değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs'ın, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin 54'üncü üye ülkesi olduğunu belirtti, "Sağlık turizmi kısa sürede hareketlendi" değerlendirmesinde bulundu.

Sulama sisteminin önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Ataoğlu, üretilecek ürünlerin otellerde tüketilmesi için ilgili mercilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. KKTC'yle ilgili Türkiye'de yapılan tanıtım etkinliklerine işaret eden Bakan Ataoğlu, "Anadolu'nun büyük illerinde Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Etkinliklerimiz ülkemizle ilgili farkındalık oluşturuyor" dedi.

"Özgüven eksikliği ve öğrenilmiş çaresizlik değil proje koymalıyız"

GİAD Başkanı Cemal Gülercan ise, "Turizm alanında ülkemize uygulanan izolasyonların ve ambargoların üstesinden gelecek akılcı politikalara ihtiyacımız var. Bunun için ortaya yenilgi, özgüven eksikliği ve öğrenilmiş çaresizlik değil proje koymalıyız" dedi.

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Erhan Özmen de, "Ülkelerin gayri safi milli hasılaları ne kadar yükselirse insanların turizme ayırdığı para da o kadar yükselir" ifadelerine yer verdi.

"2016'da dünyayı gezen insan sayısı 1 milyar 235 milyondu" diyen Özmen, "Bu insanlar toplamda 1 trilyon 250 milyar dolar para harcadı. 250 milyar dolar transferlere ve ulaşıma gitti. Yani turizmde 1,5 trilyon dolarlık bir pasta var. Dünya Turizm Örgütü bu rakamın 2 trilyon dolar olacağını öngörüyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ekonomist Dr. Can Fuat Gürleser, "KKTC Turizm Sektöründe Gelişmeler ve Öneriler" konulu sunum yaptı. Çalıştayda, uluslararası alanda deneyimli ve bağımsız uzmanlar tarafından KKTC, turizminin geleceğinin şekillendirmesine katkı koymak için hazırlanan turizm raporu da konuklarla paylaşıldı.

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