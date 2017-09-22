Kktc’deki Klasik Araba Müzesi Geçmişe Ayna Tutuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk ve tek araba müzesi olan, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Araba Müzesi 19-20 ve 21. yüzyılda üretilen klasik...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk ve tek araba müzesi olan, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Araba Müzesi 19-20 ve 21. yüzyılda üretilen klasik arabalarıyla ziyaretçilerini asırlık bir yolculuğa çıkarıyor.

KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'daki YDÜ kampüsü içinde yer alan müzede dünyada sayıları iyice azalmış veya tamamen kaybolmuş, zamanının ilklerinden birini ya da birkaçını bünyesinde barındıran 100'den fazla araçla ziyaretçilerini asırlık bir yolculuğa çıkarırken, otomotiv sektöründeki baş döndürücü gelişimin tarihsel süreçte aldığı yolu da ziyaretçilerine adım adım gösteriyor.

Müzenin ilk arabası

Müzenin ilk aracı, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'in ilk arabası olan 1967 Model Hilman Hunter olduğunu ifade eden YDÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan Manevi değeri ve anlamı bakımından müzenin en kıymetli parçası olduğunu söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan aynı zamanda sözlerine söyle devam etti: "Suat Hoca'nın öğrencilik yıllarında kullandığı, mezun olduktan sonra da sattığı araç 30 yıl sonra YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel tarafından uzun uğraşlar sonucunda bulunmuştur. Gizlice restore edilip, doğum günü hediyesi olarak kendisine hediye edilmiştir. Bu olay ile birlikte müzenin temelleri de atılmıştır."

Koleksiyonun en önemli arabalarından biri ise Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'nin kurucularından Dr. Fazıl Küçük "ün 1960 yılında kullandığı, İngiliz arabası Austin Princess olduğunu da ifade eden Doç.Dr.Tüzünkan, "O dönemlerde de garantör ülkelerden olan İngiltere, hem Cumhurbaşkanı Makarios hem de Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük'e İngiliz üretimi Austin Princess marka iki araç hediye ediyor. Dr. Küçüğün kullandığı makam aracı ailesi tarafından müzemize bağışlandı. Onunda en özel tarafı bizim için 1960 yılında makam aracında kullanılan bayrak müzemizde sergileniyor" dedi.

"Müzedeki tüm araçlar çalışır durumda"

Müzedeki tüm araçların çalışır durumda olduğunu hatta bir kısmının zaman zaman trafiğe çıkığını belirten Doç.Dr. Tüzünkan," KKTC'deki Klasik Otomobil Derneği'yle ortaklaşa düzenlediğimiz geleneksel bir yarışımız var. Her yıl Mayısın üçüncü haftasında YDÜ çalışanları olarak buradan birer araba alıp o yarışa katılıyoruz. Çok keyifli bir gün geçiyoruz açıkçası bunların dışında da ülkemizin turizm tanıtımlarında da müzemizde bulunan araçları farklı yerlerde de sergiliyoruz" diye konuştu.

100 yaşın üzerinde arabadan biri dünyada tek

Müzede 100 yaşın üzerinde 3 tane araba bulunmakta. Bu arabalardan ilki ve en eskisi, Amerikan 1899 Model Crestmobil Model C, ikincisi ve dünyada tek sergilenen İngiliz yapımı 1903 Model Wolseley, üçüncüsü ise Amerikan yapımı 1909 model Burick marka araç.

Müzenin öne çıkan arabaları

1949 model Jaguar XK120 otomotiv sektörünün kilometre taşlarında birisi olarak kabul ediliyor. Seri üretim bir araba ile ilk kez 120 mil hız sınırı aşılmış ve bu sebepten dolayı araca XK 120 ismi verilmiş. Ford GT, 1950'li yıllarda birçok yarış kazanan efsanevi Amerikan arabası 1980 model Ferrai Mondial 8. Bunların yanında Mercedes-Benz SLR McLaren, Dodge Viper SRT10 Final Edition, Lamborghini Murcielago Roadster gibi efsane olmuş birçok araba müzede ziyaretçilerini bekliyor.

"KKTC turizmine de büyük bir katkısı olmaya başladı"

YDÜ Araba Müzesi'nin KKTC Turizmine de büyük bir katkı koymaya başladığına dikkat çeken Doç.Dr. Tüzünkan, "Çok sayıda turist müzemizi ziyarete gelme başladı hatta tekrar tekrar gelenler oldu. Örneğin anı defterimiz var 2 yıl önce Almanya'dan gelen bir aile müzemizi ziyaret ediyor tekrar müzeyi görebilmek için 2 yıl sonra tekrardan ülkemize gelmişler.. Yakın Doğu Üniversitesi Otomobil Müzesi, Pazartesi - Cuma 08.00-13.00 / 14.00-17.00, Cumartesi günleri ise, 08.00-13.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir" diyerek sözlerine son verdi.