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Kktc’li Bakan Dürüst Mersin’de

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Kktc’li Bakan Dürüst Mersin’de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne kadar güçlü olursa, KKTC vatandaşlarının...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne kadar güçlü olursa, KKTC vatandaşlarının da o kadar huzur ve güven içerisinde olacağını söyledi.

Mersin Uluslararası Limanı'nda incelemelerde bulunmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Mersin'de bulunan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Vali Ali İhsan Su'ya yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Dürüst, Türkiye'yi yanlarında hissetmenin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu, anavatanda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Vali Su'ya teşekkür eden Bakan Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne kadar güçlü olursa, KKTC vatandaşlarının da o kadar huzur ve güven içerisinde olacağını ifade ederek, "Türkiye'de güzel olan her şeyin KKTC'de de olması için çalışacağız. Bugün Akdeniz için büyük öneme sahip olan Uluslararası Mersin Limanı'nda incelemelerde bulunmak için burada bulunuyoruz. Yaptığınız sıcak karşılama ve gösterdiğiniz yakın ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Su; "Kardeş iki ülke arasında yüksek düzeydeki ilişkiler devam edecektir"

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst'ü Akdeniz'in incisi Mersin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kardeş ülke arasındaki geçmişi eski tarihlere dayanan yüksek düzeydeki ilişkilerin daha da gelişerek devam edeceğine olan inancını ifade etti. Türkiye'nin, özellikle de Mersin'in Kuzey Kıbrıs ile apayrı bir bağının olduğunu vurgulayan Vali Su, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki var olan bağın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kktc’li Bakan Dürüst Mersin’de

Kktc’li Bakan Dürüst Mersin’de

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