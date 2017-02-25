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Klavye şampiyonu Telekom'dan

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Klavye şampiyonu Telekom'dan
Samsun Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sercan Onur, Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nda dakikada 79 sözcük yazarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil eden Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sercan Onur, önemli bir başarıya imza attı. İhsan Yener Klavye Şampiyonasında dakikada 79 sözcük yazarak Türkiye üçüncüsü olan Sercan Onur'a başarı belgesini  ve madalyasını Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar verdi. Öğrencinin çalışmalarında yardımcı olan Öğretmeni Salih Koç'a ise başarı belgesini Şube Müdürü Bakiye Usta takdim etti. Okul Müdürü Namık Karaman, başarılı öğrenciyi kutlayarak Mayıs ayında yapılacak olan şampiyonada da derece beklediklerini söyledi.

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