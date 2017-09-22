Klü’de Uluslararası Öğrencilerle Tanışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 2017/2018 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin katılımıyla...

Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 2017/2018 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin katılımıyla bir tanışma toplantısı düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Dış İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu Bahadır, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neziha Musaoğlu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mükerrem Erol ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Tanışma toplantısının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu Bahadır, "Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü olarak uluslararası öğrencilerin üniversiteye uyum ve bölümlerini tanıma süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olacağız. Yıl boyunca öğrencilerin de aktif katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Toplantının ardından otobüsle Kayalı Yerleşkesinde bir tanıtım gezisi gerçekleştirildi.