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Kmtso Başkanı Zabun: "Kahramanmaraş Türkiye’nin Gücüne Güç Katıyor"

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Kmtso Başkanı Zabun: "Kahramanmaraş Türkiye’nin Gücüne Güç Katıyor"
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, "Kahramanmaraş 17 milyar liralık ekonomisiyle Türkiye'nin gücüne güç katan, kentlerinden...

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, "Kahramanmaraş 17 milyar liralık ekonomisiyle Türkiye'nin gücüne güç katan, kentlerinden biridir" dedi.

Meclis Başkanı M. Hanifi Öksüz başkanlığında yapılan KMTSO Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın 17 milyar liralık ekonomisiyle Türkiye'nin gücüne güç katan, ekonomik büyümenin anahtar kentlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Zabun, kentin 5 buçuk milyar dolarlık sanayi üretimine sahip olduğunu, yüzde 64'ü Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, 120 ülkeye yılda 1 milyar dolar ihracat yapıldığını kaydetti. Zabun, "Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu listesinde en çok şirketi olan 8. kenti konumuna ulaşmıştır. Binden fazla sanayi tesisi bulunan şehrimiz Türkiye pamuk ipliği üretiminin yüzde 35'ini, dokuma mensucat üretiminin yüzde 7'sini, örme mensucat üretiminin yüzde 12'sini, tekstil sektörü ihracatının yüzde 8'ini, tekstil sektörü istihdamının yüzde 7'sini, metal mutfak eşyalarının yüzde 60'ını, çimentonun yüzde 10'unu, kağıdın yüzde 20'sini karşılamakta, kuyumculukta ve bayan ayakkabı üretiminde Türkiye ikincisi, unvanına sahiptir. Dondurmada ise dünya markasıdır.Kahramanmaraş'ın 35 milyar lira olan net satış hacminin yüzde 71,5'ini tekstil sektörü oluşturmakta gıda, metal mutfak eşyaları, çimento, kağıt sektörleri onu takip etmektedir. Enerji alanında ise 2 büyük termik santral, 57 hidroelektrik santrali, 14 güneş enerjisi santrali, 1 rüzgar enerjisi santrali ile ülkemizde 14 milyon konutun enerjisini üretebilecek kapasiteye sahiptir" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın, iş dünyasının en büyük global temsilcisi olarak, üyelerinin temel sorunlarına çözüm üretmek, yatırım ortamına ilişkin ortaya çıkan darboğazları açmak ve sektörel sorunları kamu platformuna taşıma misyonu ile çalıştığını ifade eden Zabun, Kasım 2017 döneminde de bu işlevini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

Toplantının ardından "Türkiye'nin AB Gündemi, Üretim ve Ticaretin Değişen Yüzü" konulu panel de gerçekleştirildi. Panelde, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas "Türkiye'nin AB Perspektifi: AB Pazarı ve Türkiye'nin Konumu", İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M. Gökhan Kilit "Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi ve İş Dünyasına Etkileri", İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri ise "AB Fon ve Programları: Türkiye-AB Mali İşbirliği" konularında sunum yaptılar.

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