Kmü, Kendi Elektriğini Kendisi Üretecek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Güneş Enerji Sistemi Projesi ile ihtiyaç duyduğu elektriği üretme yolunda önemli bir adım attı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Güneş Enerji Sistemi Projesi ile ihtiyaç duyduğu elektriği üretme yolunda önemli bir adım attı.

Girişimci ve yenilikçi üniversite kimliğiyle öne çıkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, yenilenebilir enerji sistemlerine duyarsız kalmayarak Güneş Enerji Sistemi Projesini hayata geçirdi. 2015 yılı Ekim ayında başlayan proje, 2016 yılı Aralık ayında tamamlanarak yeni yıldan itibaren elektrik üretimine geçti. Üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesinde 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Güneş Enerji Sistemi panelleri, yılda ortalama 754 bin 511 kilowatt saatlik enerji üreterek elektrik sarfiyatının yüzde 25'ini karşılayacak. 2 milyon 076 bin 800 TL'ye tamamlanan proje, altı yıl içerisinde kendisini amorti ederek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.

"Tesisin örnek teşkil etmesi en büyük temennimiz"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, dünyadaki enerji üretiminin neredeyse tamamının fosil kökenli yakıtlar ve nükleer enerjiden oluştuğunu belirterek, "Geleneksel enerji kaynakları olarak tanımladığımız enerji kaynaklarıyla enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi dünyamız için olumsuz çevresel etkilere sebep olmaktadır. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olmamız sebebiyle yenilenebilir enerji alanlarını artırarak hem ülke ekonomisine katkı sağlayıp hem de kendi enerjimizi kendimiz üretebilmeliyiz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Güneş Enerji Sistemi Projesinin diğer kurum ve kuruluşlar ile yatırımcılar için örnek teşkil etmesi en büyük temennimizdir." şeklinde konuştu.

Akgül, tesisin kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Üniversitemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla başlanan projenin hayata geçmesi oldukça sevindirici. Umarım bugün ihtiyacımızın yüzde 25'ini karşılayan bu projeyi daha da geliştirerek ihtiyacımızın yarısını karşılayabilecek seviyelere çıkarırız. Tesis bünyesinde inşa edilen 40 metrelik meteoroloji direğiyle beraber günlük küresel ışınım miktarını, farklı yükseltilerdeki rüzgâr hızlarını, sıcaklık ve nem gibi meteorolojik verileri de izleme imkânımız bulunmaktadır. Tesisimiz 7/24 IP kameralarla online olarak izlenerek gerekli güvenlik önemleri de alınmıştır" dedi.

Rektör Akgül, projenin KMÜ öğrencilerinin eğitimine de katkı sağlayacağına dikkat çekerek, "Bu proje, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine bu sahada uygulamalı eğitim imkanı da sunmaktadır. Öğrencilerimiz yenilenebilir enerjinin bir kolu olan PV sistemlerin çalışması, kurulumunun nasıl gerçekleştiği ve gelişen teknoloji ile nasıl iyileştirmeler yapılabileceği konusunda bilgi birikimi sağlamış olacaklar" diye konuştu.