Kmü Öğrencilerine İşaret Dili Kursu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İslami İlimler Derneği tarafından her yıl düzenlenen "Türk İşaret Dili Kursu'nun 2017-2018 dönemi...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İslami İlimler Derneği tarafından her yıl düzenlenen "Türk İşaret Dili Kursu'nun 2017-2018 dönemi eğitimleri başlıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilinçli Üniversite Engelsiz Kampüs" projesi kapsamında KMÜ öğrencilerine yönelik beşincisi düzenlenen işaret dili eğitimlerinde işitme engelli bireylerle aktif iletişimin sağlanabilmesi ve engelli farkındalığının geliştirilmesi hedefleniyor. Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerin katılacağı 120 saatlik eğitimler, 26 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Başkonak'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimler KMÜ İslami İlimler Fakültesinde Z-6 nolu sınıfta hafta içi Salı ve Çarşamba günleri 08.30-12.30 saatleri arasında düzenlenecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığından onaylı işaret dili sertifikası verilecek." denildi.