Kmü’de Kitap Okuma Etkinliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyoloji Öğrenci Topluluğu tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyoloji Öğrenci Topluluğu tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Birçok kitapseverin katıldığı etkinlik hakkında açıklamada bulunan Sosyoloji Öğrenci Topluluğu Başkanı Cemile Kılıç, "Üniversiteli arkadaşlarımızı kitap okumaya teşvik amacıyla bu etkinliği düzenledik. Kitap okumak bilgi ve kelime dağarcığının gelişmesini sağlar. Kitap, yalnız kaldığımız zaman en güzel arkadaş olabilir. Kitap okumak başka bir aleme gitmenin yanı sıra hayallerimizin ve ufkumuzun genişlemesine katkı sağlar. Kitap hayattır, okumak ise yaşamaktır" dedi.