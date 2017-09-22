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Ko-mek Ve Bilgievleri Personeline Hizmet İçi Eğitim Verildi

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Ko-mek Ve Bilgievleri Personeline Hizmet İçi Eğitim Verildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK ile Bilgievleri personeline kişisel ve mesleki gelişim eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK ile Bilgievleri personeline kişisel ve mesleki gelişim eğitimi verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Hizmet İçi Eğitimler kapsamında KO-MEK ve Bilgievleri personeline mevzuat, kişisel gelişim, mesleki ve teknik konularda eğitim verildi. Eğitim seminerleri kapsamında öğretim görevlisi Mustafa Öztürk, uzman Pdr. Adem Kalebaşı, sosyolog Dilara Güneş, eğitmenler Sibel Çağatay ve Leyla Eken, Büyükşehir personeline yönelik bilgi paylaşımında bulundu.

KO-MEK ve Bilgievleri öğreticilerine yönelik verilen eğitim kapsamında öğrenme hakkındaki yaygın yanılgılar, neden öğrenemiyoruz, yetişkin eğitimde temel sorunlar, eğitimde yetişkinin özellikleri, androgoji-pedogoji farkları, yetişkin öğrenmede anlatım dinamikleri, eğitmen yetkinlikleri gibi konular anlatıldı. Gerçekleştirilen bu eğitimlerle ilgili kurumların hijyen ve temizlik acısından daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, eğitim hedeflerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu, misyonu, stratejik hedefleri ve yapılan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlendiğini ve katılımcılara öğrendiklerini hayata geçirmelerini, bu çerçevede gerçekleştirildiğini aktardı. Yetişkin eğitiminin hayırlı olmasını dileyen Bayram, amaçlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli halkına en mükemmel hizmeti verebilmek olduğunu söyledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada hizmet içi eğitimlerin belediye personeline yönelik mevzuat, kişisel gelişim, mesleki ve teknik alanlarda devam edeceği belirtildi. Eğitim konularının ihtiyaç duyulan ve yapılan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlandığı vurgulandı.

Öte yandan yılsonuna kadar; zabıtanın görev ve yetkileri, iletişim becerileri, protokol ve nezaket kuralları, pozitif düşünce ve stres yönetimi, erişilebilirlik eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları eğitimi, işbaşı eğitimi, kadın sağlığı, personel oryantasyon eğitimi, kabahatler kanunu konulu hizmet içi eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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