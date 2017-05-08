Koalisyondan Deaş’a Hava Saldırısı

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'deki Tabka yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a karşı 18 hava saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'deki Tabka yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a karşı 18 hava saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı 33 hava saldırısı düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon hava saldırılarının 15'inin Tabka yakınlarında gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, 6 Mayıs'ta da Tabka yakınlarına 3 hava saldırısının daha gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Tabka yakınlarında 15 hava saldırısında, DEAŞ'a ait 7 taktik birliğinin vurulurken, 8 nokta ve araç imha edildi" denildi.