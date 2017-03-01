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Kobani Eylemlerinde Ölen Kaceroğlu’nun Davasına Devam Edildi

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Kobani Eylemlerinde Ölen Kaceroğlu’nun Davasına Devam Edildi
İzmir'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce Kobani eylemi sırasında silahla vurulduktan sonra darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden...

İzmir'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce Kobani eylemi sırasında silahla vurulduktan sonra darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kaceroğlu'nun ölümüyle ilgili yargılamaya devam edildi.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 8'nci duruşmasına, öldürülen Ekrem Kaçeroğlu'nun ailesinin avukatları Nezahat Paşa ve Mustafa Rolla ile tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları Ercan Denmez ve Tolfa Turgut katıldı. "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Murat K., Suat D., Kubilay A. ve Reşit A. duruşmaya gelmedi. Mahkeme Başkanı hakim Süleyman Mutlu, bir önceki duruşmada zorla getirilmesine karar verdiği tanıklardan Sentenet Keskin'in yatalak hasta olduğu için gelmediğini, dosyanın teknik bilir kişiye verildiği ve henüz dönmediğini belirtti.

Sanığın telefonu ile tanığın kızı konuşmuş

Tanık olarak dinlenen Arif Demirkaya, "Olay günü telefonla Kubilay'ın babası ile görüştüm. Amacım Kubilay'ın babasını işe çağırmaktı o da benim gibi inşaatlarda çalışıyordu. Gittiğim işlere onu da götürüyordum. Olay zamanı ben dışarıya çıkmadım, evdeydim, polise herhangi bir ihbarda bulunmadım" dedi.

Avukat Mustafa Rolla tanık Arif Demirkaya'ya, "Kubilay'ın telefonuna senin adına kayıtlı telefon ile olay gecesi 00.10'dan ertesi güne kadar yüzlerce arama ve mesaj gönderildiği HTS kayıtlarından görülüyor. Kubilay ile ne konuştunuz?" diye soru yöneltti. Tanık Arif Demirkaya avukatın sorusuna, "Bahsettiğiniz telefon numarası benim adıma kayıtlıdır ancak o telefonu kızım kullanmaktadır. Ben kendi adıma kayıtlı başka bir numarayı kullanıyorum ve Kubilay ile konuşmadım. İş için Kubilay'ın babası ile konuştum. Benim adıma kayıtlı o telefon ile kızım Kubilay ile konuşmuş olabilir. Kızım Kubilay ile arkadaştır" diye konuştu.

Avukat Rolla tanık Arif Demirkaya'nın kızının tanık olarak dinlenmesinin ayrıca bilirkişi raporunun dönmesi halinde rapordan ve görüntüden bir kopyasının tarafına verilmesini talep etti.

Temmuz ayına ertelendi

Mahkeme Başkanı hakim Süleyman Mutlu, dosyanın ve teknik bilirkişinin dönüşünün beklenmesine, tanık Arif Demirkaya'nın kızının tanık olarak dinlenmesine, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle değerlendirilmeyen TİB kayıtlarının bilirkişiden döndükten sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı temmuz ayına erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde, 7 Ekim 2014 tarihinde Kobani'ye yönelik DEAŞ saldırılarına protesto olmuş, grubu dağıtmak için polis müdahale etmişti. Kargaşa sırasında açılan ateşte Ekrem Kaçeroğlu, yaralanırken yerde yatan Kaçeroğlu'na bir grup saldırarak dövmüştü. Daha sonra hastaneye kaldırılan Ekrem Kaçeroğlu, Ege Üniversitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili yapılan polis soruşturmada, olaya müdahale eden TOMA üzerindeki kameralara, Ekrem Kaçeroğlu'na saldırdıkları ve silah kullandıkları belirlenen Reşit A., kardeşi Kubilay A. ile akrabaları olan Suat D. ve Murat K. gözaltına alınmıştı. İzmir Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Kaçeroğlu'nun ne şekilde ve kim tarafından yere düşürüldüğünün bilinmediğini belirtip, ancak yerdeyken yaralıya eylemde bulunduklarından, Kubilay A. ve Murat K. için tutuklama kararı verdi. Silahla ateş eden Reşit A. ve Suat D. ise Kaçeroğlu'na yönelik eylemde bulunduklarına dair yeterli, güçlü delil elde edilemediğinden de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Tutuklu Kubilay A. ve Murat K. da daha sonra avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı.

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