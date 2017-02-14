Kobi’lere Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB'in sunduğu sıfır faizli 50 bin TL kredi desteğinden faydalanamayanlar...

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB'in sunduğu sıfır faizli 50 bin TL kredi desteğinden faydalanamayanlar için yeni bir fırsat verildiğini söyledi.

Başkan Salih Zeki Murzioğlu, daha önce verilen sıfır faizli 50 bin TL kredi desteğinden herkesin faydalanamamasından doğan sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, hükümetin aldığı kararla KOBİ'ler için yeni bir fırsat daha yaratıldığını söyledi. Murzioğlu, "Bilindiği üzere, KOSGEB tarafından 50 bin TL üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine talep çok yoğun olmuş ve krediye başvuran 24 bin 980 işletmeden sadece 15 bini bu krediden yararlanabilmiştir. Yoğun talepler sonucunda hükümetimiz, kredi faiz desteklerinin 2017 yılında da devam edeceği ve şartları taşıyan işletmelerin bu desteklerden yararlanabileceği müjdesini verdi. Bu bağlamda, KOSGEB tarafından bir kez daha KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ'lere, yine aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği verilecek" diye konuştu.

Öncelikler belirlendi

2016 yılında KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ne başvuru yapan işletmelerin tekrar başvurmalarına gerek olmadığını söyleyen Başkan Murzioğlu, "Önceki başvurular geçerli sayılacaktır. Başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerin yeni başvuru yapmalarına imkan sağlanmaktadır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 2015 yılı KOBİ beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan ve yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL'nin altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan mikro işletmeler desteklerden öncelikle yararlanacaklardır. Tüm başvuru yapan işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecektir. İşletmeler, çalışan sayısı net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacaktır" dedi.

Son başvuru günü 20 Şubat

Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz olmak üzere 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere 36 ay olduğunu hatırlatan Murzioğlu, "KOBİ'ler 20 Şubat 2017 tarihine kadar "http://sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" internet adresinden doğrudan başvuru yapabilirler. Kredi faiz desteğine başvuru öncesinde, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aranmayacaktır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan işletmelerin kredi faiz desteğine hak kazanmaları durumunda, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ bilgi beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir. 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faizi desteğine hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Bu aşamadan sonra kredi faizi desteğine hak kazanan işletmeler ilgili bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir" şeklinde konuştu.