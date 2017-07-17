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Koç Sporda Başarıya Doymuyor

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Koç Sporda Başarıya Doymuyor
Bursa'da bu sene ilki düzenlenen Uludağ Ultra Maraton koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da bu sene ilki düzenlenen Uludağ Ultra Maraton koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile yapılan Uludağ Ultra Maratonu, 14-15 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da yapıldı. 12 ülkeden 20 farklı maratoncunun katıldığı koşuda toplam 600 kişi yarıştı. Uludağ Ultra Maratonu çeşitli parkurlardan oluşurken, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Zeyniler köyünden başlayan koşuda yarışmacılar toplam 75 kilometrelik parkuru tamamladı. Zeyniler'den başlayan parkur, Cumalıkızık, Saitabat Şelalesi ve Uludağ şeklinde zorlu bir rota üzerinden Bursa'yı turladı.

75 kilometrelik Ultra Maraton koşusunu birincilikle bitiren iş adamı Enver Koç, "Çok zorlu bir parkurdu. Yollar yokuş, bazı yerlerde tırmanmamız gerekiyor, bazı yerlerde sürünmemiz icab ediyro. Cep telefonu yok, iletişim kuracağımız bir araç yok. Parkuru bitirmekten başka çaremiz yok. Bazen susuz kalıyoruz ama yine de o parkuru bitiriyoruz" dedi.

Daha önce çeşitli maratonlara katılan Koç'un 50 ye yakın madalyası ve kupası var.

Koç Sporda Başarıya Doymuyor

Koç Sporda Başarıya Doymuyor

Koç Sporda Başarıya Doymuyor

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