Koca Ciğer Maketi Çanakkale’de Sergileniyor

Akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Koca ciğer" maketi Çanakkale'deki bir AVM'de sergileniyor.

Akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Koca ciğer" maketi Çanakkale'deki bir AVM'de sergileniyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı'nın desteğiyle, Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneğince Akciğer Kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayan "Koca Ciğer Projesi" kapsamında yapılan dev maket Çanakkale'deki bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. Dev maket, 15-16 Şubat 2017 tarihlerinde ortaöğretim kurumlarında 17 Şubat Cuma günü ise Devlet Hastanesi içerisinde sergilenerek tanıtımı yapılacak. Bu etkinlik kapsamında ziyaretçilere, dünyanın tek taşınabilir, şişirilebilir ve gezdirilebilir akciğer maketi Koca Ciğer'in içinde dolaşarak, akciğeri yakından inceleme, Solunum Sistemi fonksiyonları ve akciğer hastalıkları hakkında daha fazla bilgilenme imkanı sunulacak. Çanakkale'de sergilenen Koca Ciğer Maketi ile Akciğer Kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.