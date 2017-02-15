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Kocaçeşmespor’dan Başkan Kayda’ya Ziyaret

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Kocaçeşmespor’dan Başkan Kayda’ya Ziyaret
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor Kulüp Başkan Vekili Cem Yalvaç ile yönetim kurulu üyeleri, Salihli Belediye Başkanı...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor Kulüp Başkan Vekili Cem Yalvaç ile yönetim kurulu üyeleri, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz'ün de katıldığı ziyarette, Başkan Kayda'ya başsağlığı ve sabırlar dileyen Kulüp Başkan Vekili Yalvaç, Kocaçeşmespor'un ligdeki son durumu hakkında da bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Kocaçeşmespor Kulüp Başkan Vekili Cem Yalvaç ile yönetimine teşekkür ederek, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kocaçeşmespor'a başarılar diledi.

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