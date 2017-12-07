Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen deprem ve deprem sonrası yangın tatbikatı gerçeğini andıran görüntülere...

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen deprem ve deprem sonrası yangın tatbikatı gerçeğini andıran görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında Acil Durum Eylem Planı'nın test edilmesi, görevli ekiplerin çalışma yeteneğinin geliştirilmesi ve çalışanların acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla deprem ve deprem sonrası yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ana hizmet binasında görev yapan tüm idareci ve personelin katıldığı, deprem ve yaygın tatbikatı, senaryo gereği Gölcük merkez üssü 6.8 şiddetinde ve 20 saniye sürdü. Tatbikatta şoka giren, yaralanan ve dumandan etkilenen personeller kısa sürede kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İzmit Ana Hizmet Binasında Deprem ve Deprem sonrasın yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 09.00'da başlayan ve 09.30 biten, yarım saatlik tatbikatta, Ana Hizmet Binasında çalışan personeller ilk anda telaşlandı. Çok kısa telaşın sonrasında gerekli reaksiyonu gösteren personeller, hayat üçgeni oluşturdular. Personeller daha sonrasında kontrollü ve hızlı bir şekilde binayı boşalttı.

Tatbikatta senaryo gereği bina boşalttıktan sonra Ana Hizmet Binası ön bahçesi acil toplanma alanında Acil Durum Yönetim Masası (Kriz Masası) Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol tarafından tarafından oluşturuldu. Erol, diğer genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla istişare ederek Acil Durum Ekiplerini alana davet etti. Erol, devamında binada görevli personelin sayımının yapılmasını istedi. Eksik olan personeller tespit edildi.

Gerçekleştirilen personel sayımında 3 eksik personelin olduğu belirlendi. Eksik olan personellerin F Blok 3'ncü kat İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünde görevli Duygu Öztekin, B Blok 2'nci kat Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünden Mustafa Koç ve F Blok 5'nci kat Kurumsal Geliştirme Dairesi Bakanlığında görevli İsmail Çetin'in olduğu tespit edildi. Kriz Masası Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, Bina Yangın Sorumlusu İbrahim Aydoğdu'ya acil durum ekiplerinden bir ekip alarak binanın kontrol edilmesini istedi. Gerçekleştirilen çalışma sonrasında 3 ekip binayı kontrol etti. Kontrol sırasında binada kalan 3 personel bulundu.

Birinci ekip Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli Mustafa Koç'u server odası koridorunda şoka girmiş bir şekilde buldular. Ekipler sedye ile Mustafa Koç'u acil durum toplanma bölgesine götürdü. İkinci Ekip İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personeli Duygu Öztekin'i sabitlenmeyen bir madde düşmesi sonucunda yaralandığı, yerde yattığını gördüler. Ekipler başından kan akan Duygu Öztekin'in bilincinin açık olduğunu tespit etti. Duygu Öztekin sedye ile acil durum toplanma bölgesine götürüldü. Üçüncü ekip Kurumsal Geliştirme Dairesi Başkanlığına geldiklerinde yeni başlamış olan yangını gördüler. Ekip içeriye girdiklerinde, personel İsmail Çetin'in dumandan etkilenerek yerde yattığını fark etti. İlk yardım amiri koridor ve merdiven boşluklarının duman dolu olabileceğinden dolayı yaralı personel İtfaiye ekiplerince merdivenli araçla bina çatısından indirildi.

Tatbikatta senaryo gereği yaralanan personellerin aileleri aranarak sağlıkları hakkında bilgi verildi. Bilgi verme işlemi GSM operatörlerinin meşgul olmasından dolayı, kurum sabit hatlarından yapıldı. Ailelere personellerin iyi oldukları bilgisi verildi. 30 dakika süren başarılı tatbikat gerçeği aratmadı.

Tatbikat sonrası Ana Hizmet Binası önünde personele konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, Kocaeli olarak geçmişte depremden dolayı çok acılar yaşadıklarını belirtti. Erol "Deprem ilk başladığı anda panik hallerini hızlı bir şekilde atlatmalıyız. Binayı bir birimize zarar vermeden terk etmeliyiz. Daha sonrasında hızlı bir şekilde koordineli olarak varsa içeride kalan arkadaşlarımızı kurtarmalıyız. Bu tatbikatlar olası bir afette doğru hareket etmek çok önemli" dedi.