Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: “Ölü Sayısı 21’e Ulaştı”

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kandıra ilçesi Kefken açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin...

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kandıra ilçesi Kefken açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin sayısının 21'e ulaştığını bildirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin bakmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "22 Eylül tarihinde saat 01.35 sıralarında Kocaeli ili Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahil köyünün yaklaşık olarak 116 km açıklarında içerisinde çoğunluğu Irak uyruklu yaklaşık 68-74 yabancı şahıs olan ve kötü hava koşullarından dolayı batan göçmen teknesi olduğu bilgisi alındı. Kocaeli Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerekli kurtarma çalışmalarına başlanmasının ardından yaralı olarak kurtarılan şahıslara yapılacak tıbbi müdahaleler konusunda ilde kriz masası oluşturularak gerekli idari işlemlerin yürütüldüğü bilgisi alındı" denildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 gemi ve 1 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopterden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknenin batması sonucu, yardım çağrısı üzerine olay yerine sahil güvenlik intikal etmiş ve yapılan çalışmalar neticesinde alınan son bilgilere göre öncelikle hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesinin denizden çıkartıldığı, 40 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı ve ilde ya da ilçede çeşitli hastanelere sevk edildikleri öğrenilmiştir.

Nakli gerçekleştirilen bir kişinin 3-4 yaşlarında bir çocuk olduğu ve durumunun iyi olduğu ve yanında bir sosyal çalışmacının yer aldığı bilgisi alındı. Son gelen bilgilere göre ayrıca 16 göçmenin daha hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Bu saat itibariyle cenazelerin Kefken Limanı'na çıkartılması için sahil güvenlik botlarına alındığı öğrenilmiştir. Ancak 16 kişinin cenazesinin henüz Kefken Limanı'na intikal etmediği, takriben 21:30- 22:00 sıralarında intikal edilebileceği bilgisi alınmıştır. Dolayısıyla hâlihazırda ölü sayısı 21'e ulaşmıştır."

Geniş katılımlı arama

Açıklamada, AFAD tarafından 1 bot ile 4 kişi Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü tarafından 1 ekip, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 hava helikopter ambulansı dahil toplam 6 ambulans, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 bot 4 jet ski, UMKE tarafından 15 kişiden oluşan 3 ekip ile 2 tane cenaze aracı sevk edilmiştir. Ek olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 1 bot kıyı emniyetince 4 bot olayın gerçekleştiği alanda kazazade arama faaliyetini gerçekleştirmiştir.

Kazazedeler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi) tarafından 100 kişilik yer ayrıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 7 Arapça, 1 Farsça olmak üzere toplam 8 tercüman ile 2 polis memuru olmak üzere toplam 10 personel, şahıslar ile sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için olay yerine sevk edilmiştir" denildi.

Cenazeler morga kaldırıldı

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca ise olayın öğrenilmesini müteakip gerekli adli işlemlerin yapılmasını ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesini teminen 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Kefken Limanı'na intikal eden Cumhuriyet savcılarınca adli kolluk personeline gerekli talimatlar verilmiş öncelikle limana intikal eden 5 cenazenin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılması sağlanmıştır" denildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte

Cumhuriyet savcılarınca hayatını kaybeden 5 şahsın ölü muayene işlemlerinin bitirildiği ve otopsi için Kocaeli Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göçmenleri Romanya ülkesine kaçırmaya çalışan şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar Kandıra Cumhuriyet Savcılarının talimatları doğrultusunda devam etmektedir.

Bu aşamada şüpheli ya da şüpheliler henüz tespit edilememiştir. Hayatını kaybeden 16 şahsın cenazesi ile ilgili olarak ölü muayene ve otopsi işlemleri cenazelerin karaya çıkartılmasını müteakip gerçekleştirilecektir. Son alınan bilgilere göre teknenin içerisinde toplam 68-74 kişi bulunduğu, tekne kaptanının Suriye uyruklu, yolcuların ise Irak uyruklu olduğu haberi alınmıştır. İstanbul'dan TCSGDOST (üzerinde helikopter bulunan) isimli gemi de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için yola çıkartılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir."

20 kişi tedavi altına alındı

Teknenin, Romanya ülkesine gitmek üzere nereden Karadeniz'e açıldığının henüz tespit edilemediği belirtilen açıklamada, "Son bilgilere göre Kandıra Devlet Hastanesi'nde 6, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 ve Seka Devlet Hastanesi'nde 2 olmak üzere toplam 20 kişi tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.