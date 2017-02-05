Kocaeli, Dragon Festivali’ne Hazırlanıyor

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenerek çekişmeli yarışlara sahne olan Dragon Feztivali, 22-23 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de sahnelenecek.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenerek çekişmeli yarışlara sahne olan Dragon Feztivali, 22-23 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de sahnelenecek.

Kocaeli'de 22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Dragon Festivali için basın toplantısı yapıldı. Gölkay tesislerinde düzenlenen toplantıya Organizasyon Müdürü İlker Yar, Genel Müdür Barış Kilim, halkla İlişkiler Müdürü Y. Erinç Çakır, Satış Pazarlama Müdürü Uğur kaptan, Reklam Müdürü Kader Kaya, Kondisyoner Ali Arda Uysalol ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol yer aldı. Organizasyon, tekne yarışları ile birlikte düzenlenecek olan çeşitli sahne şovlarına ve dans gösterilerine ev sahipliği yapacak. Katılımcılara takım çalışması ve beraberlik ruhunu aşılamak, motivasyonu arttırmak ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmelerini sağlamak hedefiyle düzenlenen Dragon Festivali Yarışları 22 ve 23 Nisan tarihlerinde olmak üzere iki gün sürecek.

Dragon Festivali hakkında bilgiler veren Genel Müdür Barış Kilim, "Su sporları İstanbul'da çok prestijli bir şekilde ve katılımlarla gerçekleşiyor. Arkadaşlarımızla Kocaeli'de böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Çok şükür arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştirmenin peşindeyiz. 22- 23 Nisanda bu turnuvayı Kocaeli'de gerçekleştireceğiz. Spor müsabakalarına 16 yarışmacı, 1 davulcu ve 1 antrenör olmak üzere 18 kişi teknede görev yapacak Yarış tarihinden 1 ay önce antrenmanlar yapacağız. Bizlerde Ford ekibimizi 3 ay öncesinden çalışmalara başlattık. Diğer firmalara da bu hafta bekliyoruz" dedi.