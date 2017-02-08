  • BIST 87.548
  • Altın 148,931
  • Dolar 3,7454
  • Euro 3,9878
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Kocaeli Engelsiz Yaşam Merkezinin Temeli 2017’de Atılacak

» »
Kocaeli Engelsiz Yaşam Merkezinin Temeli 2017’de Atılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 2017 yılında temelinin atılacağını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 2017 yılında temelinin atılacağını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan ve Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener ile yönetimlerini makamında ağırladı. Toplumun temel meselelerine değinildiği görüşmelerde Başkan Karaosmanoğlu, "2017'de Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini Derince'de atacağız. Önemsediğim bu projeyi de 2018'de bitirerek hizmete alacağız" dedi.

Karşılıklı görüş alış verişinin yanı sıra Başkan Karaosmanoğlu, konuklarına Derince'de yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da detaylı bilgi verdi. Yer tespitinin yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, projelerinin detayları üzerinde çalışıldığını sizlerin de görüşlerinin alınacağını ifade etti. Yaşam merkezinin önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacağını da söyleyen Karaosmanoğlu, "Bu merkeze ihtiyaç duyan kardeşlerimizin yanında olacağız. Ailelerin engelli çocuklarını bırakacağı ve kendilerine özel vakit ayırabileceği bir yer olacak" diye konuştu.

Kocaeli'de yapılan kamu yatırımlarında engelli kardeşlerimizin bu binalara girişinde ve çıkışında kolaylık yaşaması titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yeni yapılacak Adliye Sarayında ulaşım noktasında engellilerin kullanabileceği hale getirilecek. Bu noktada Mimarlarla daha sıkı çalışacağız. Kamu yatırımlarını engelli kardeşlerimize uygun hale getirmenin daha fazla takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan ise kendileri için yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ettiler.

Daha sonra Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube'ni de ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Bilge Yener, burs çalışmaları, anaokulları tefrişatı ve okullara dönük kütüphane çalışmalarının yanı sıra yardım faaliyetleri konusunda yaptıkları hizmetlerin genel durumunu Başkan Karaosmanoğlu'na aktardı. Gerek ortaya koyulan çalışmalar gerekse diğer yardım faaliyetleri için Yener ve ekibini tebrik etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Kocaeli Engelsiz Yaşam Merkezinin Temeli 2017’de Atılacak

Kocaeli Engelsiz Yaşam Merkezinin Temeli 2017’de Atılacak

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü08 Şubat 2017 Çarşamba 13:13
  • Mahalle Sakinlerinden Tekin’e Teşekkür Ziyareti08 Şubat 2017 Çarşamba 13:08
  • Ağrı’da ‘Yılın En Başarılı Yöneticileri’ Belirlendi08 Şubat 2017 Çarşamba 13:08
  • Oltu’da Halk Günü Toplantısında İşsizler İş İstedi08 Şubat 2017 Çarşamba 13:08
  • Manisalı Yüzücüler Göz Doldurdu08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Sdü Hastanesi’ne 100 Yataklı Ek Bina08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Bahçesaray’da ’Okul Sütü’ Dağıtımı08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Ağrı’daki Okul Ve Kantinlerinde Gıda Denetimi08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Kafa Kafaya Çarpıştılar08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Kırkağaç’ta 20 Yıllık İçme Suyu Tesisi Yenileniyor08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti