Kocaeli Kodluyor Yarışması Hazırlıkları Devam Ediyor

Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen "Kocaeli Kodluyor" yarışmasında takımlara rehberlik edecek bilişim öğretmenlerinin eğitimi tamamlandı.

Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen "Kocaeli Kodluyor" yarışmasında takımlara rehberlik edecek bilişim öğretmenlerinin eğitimi tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı'yla bilişim sektörünün önde gelen firmalarının yeni tasarım ve projeleri görücüye çıkacak. Fuar kapsamında düzenlenen üç farklı yarışmadan biri olan ve ilimizdeki ortaokullara yönelik düzenlenen "Kocaeli Kodluyor" yarışmasında takımlara rehberlik edecek bilişim öğretmenlerine yönelik eğitim programları sona erdi. İzmit, Gebze ve Gölcük'teki merkezlerde ilimizdeki ortaokul öğrencileri, Bilgievleri ve Kocaeli Bilim Merkezi'nden 176 bilişim öğretmeni eğitim aldı. Bilişim öğretmenleri eğitimin ardından okullarından oluşturacakları 3'er kişilik takımlarla yarışmaya katılacak. Geleceğin dâhisi olan Kocaelili çocuklar, Bilişim Fuarı için kodlayacak.

Ana teması "Sanal Gerçeklik" olarak belirlenen fuarda, ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli'yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında, sanal gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

Kocaeli genelindeki ortaokullardan 176 bilişim öğretmeni, Gebze Sivil Toplum Merkezi, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi ve Uluslararası Fuar Merkezi'nde eğitim aldı. Eğitimler Microsoft tarafından bilişim öğretmenlerine, eğiticilerin eğitimi kapsamında düzenlendi. Eğitim alan bilişim öğretmenleri ise katılımcı grupların eğitimini üstlenecek.

Kocaeli'ndeki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Ödüllü Kocaeli Kodluyor Yarışması'na ilimizdeki tüm ortaokullardan öğrenciler, 3'er kişilik takımlar halinde katılım sağlayabilecek. Her takımın başında bir bilişim öğretmeni olacak. Okullardaki bilişim öğretmenleri, 3'er kişiden oluşan birden fazla takımla yarışmaya katılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada Büyükşehir'e bağlı Bilgi Evleri ve Bilim Merkezinde bulunan bilişim öğretmenleri de öğrencilerinden takımlar oluşturabilecek. Yarışmanın finali ve ödül töreni ise 23-26 Kasım tarihleri arasındaki Kocaeli Bilişim Fuarı'nda düzenlenecek.

Yarışmada ilk üçe giren takımlar sadece kendilerine değil, okullarına da kazandıracak. Buna göre birinci olan takım ve danışman öğretmeni "Roma Maker Fuarı 2018'e ücretsiz katılım hakkı" kazanacak. İkinci olan takımın öğrencileri ile danışman öğretmenine dizüstü bilgisayar verilecek. Üçüncülüğü elde eden takımın öğrencilerine "Lego Education Seti" hediye edilecek, danışman öğretmen ise diz üstü bilgisayar almaya hak kazanacak. İlk üçe giren takımların okullarına ise 3D yazıcı hediye edilecek. Yarışmada dereceye giren ilk 3 takım oyuncularına ve danışmanlarına başarı sertifikasının yanı sıra okullarına kupa da verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm takım oyuncularına ve danışmanlarına katılım belgesi verilecek.