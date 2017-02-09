Kocaeli Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 17 öğretmen gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 24 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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