Kocaeli Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 17 öğretmen gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 17 öğretmen gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 24 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.