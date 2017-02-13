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Kocaeli Üniversitesi’nde İzinsiz Eylemde Arbede: 10 Gözaltı

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Kocaeli Üniversitesi’nde İzinsiz Eylemde Arbede: 10 Gözaltı
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark kampusu önünde KHK ile görevden alınan akademisyenler için basın açıklaması yapmak isteyen guruba polis müdahale ederek...

Kocaeli Üniversitesi Anıtpark kampusu önünde KHK ile görevden alınan akademisyenler için basın açıklaması yapmak isteyen guruba polis müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Anıtpark yerleşkesi önünde toplanan öğrenci kollektiflerine bağlı bir gurup öğrenci ve STK üyeleri, KHK ile görevden alınan akademisyenler için basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamanın ardından guruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulunan polis ekipleri, gurup dağılmayınca öğrencilere müdahale etti. TOMA ile ilk müdahalenin yapıldığı eylemde dağılmamakta ısrar eden gruptaki 10 kişi çevik kuvvet polislerinin müdahalesi ile gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından diğer öğrenciler ve STK temsilcileri dağılırken polis ekipleri bir süre yerleşke önünde bekledi. Daha sonra gözaltına alınan 10 kişi polis otobüsleri ile SEKA Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kocaeli Üniversitesi’nde İzinsiz Eylemde Arbede: 10 Gözaltı

Kocaeli Üniversitesi’nde İzinsiz Eylemde Arbede: 10 Gözaltı

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