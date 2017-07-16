  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi

» »
Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi
Kocaeli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, kılınan sabah namazının ardından sona erdi.

Kocaeli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, kılınan sabah namazının ardından sona erdi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kocaeli'de sabahın ilk ışıklarında sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, daha sonra hep birlikte sabah namazını kılarak şehitler için dua etti. Düzenlenen programın ilk günü yapılan ikramlarla sona erdi.

Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi

Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi

Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi

Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vezirköprü’de Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 04:48
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önünde Heyecanlı Bekleyiş16 Temmuz 2017 Pazar 04:43
  • Komandoları Ankara’ya Göndermeyen Çardaklılar Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 04:38
  • Marmarisliler Suikast Girişiminin Yaşandığı Otelde Buluştu16 Temmuz 2017 Pazar 04:03
  • Sağanak Yağmur Altında Cumhurbaşkanını Dinlediler16 Temmuz 2017 Pazar 03:48
  • 5 Ay Çalışıp Demokrasi Nöbetinde Ömer Halis Demir’i Canlandırdılar16 Temmuz 2017 Pazar 03:48
  • Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca16 Temmuz 2017 Pazar 03:43
  • 15 Temmuz Şehitler Anıtı Denizli’de Açıldı16 Temmuz 2017 Pazar 03:23
  • Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri16 Temmuz 2017 Pazar 03:03
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Bitlis’te "Milli Birlik Yürüyüşü" Yapıldı16 Temmuz 2017 Pazar 02:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti