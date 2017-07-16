Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi

Kocaeli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, kılınan sabah namazının ardından sona erdi.

Kocaeli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, kılınan sabah namazının ardından sona erdi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kocaeli'de sabahın ilk ışıklarında sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, daha sonra hep birlikte sabah namazını kılarak şehitler için dua etti. Düzenlenen programın ilk günü yapılan ikramlarla sona erdi.