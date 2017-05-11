Kocaeli’de 21 Uyuşturucu Satıcısı Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlar yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 21...

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlar yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, önceki hafta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlemişti. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında Kocaeli'nin Körfez, Derince İzmit, Dilovası, Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile Samsun ve Muğla illerinde "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından 29 ayrı olayda toplam 52 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden emniyette işlemleri tamamlanan 21 kişi, 3 polis otobüsüyle Körfez Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakınları da adliye önünde bekledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 647 adet exctacy hap, 4 bin 404 gram esrar madde, 9.37 gram sentetik uyuşturucu maddesi, skunk maddesi ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek el geçirilmişti.