Kocaeli’de 21 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, önceki hafta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlemişti. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından 29 ayrı olayda toplam 52 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden emniyette işlemleri tamamlanan 21 kişi, 3 polis otobüsüyle Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki sorguları tamamlanan 21 kişi tutuklandı.