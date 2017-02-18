Kocaeli’de 327 Polisle Yapılan Operasyon Kamerada

Kocaeli'de 327 polisin katılımıyla gerçekleşen ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 kişinin yakalandığı operasyon kameralara...

Kocaeli'de 327 polisin katılımıyla gerçekleşen ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 kişinin yakalandığı operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Uyuşturucu ile Mücadele, KOM, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şubeye bağlı toplamda 87 ekip ve 327 personelle düzenlenen operasyonda 52 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda cinsel istismar, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 23 şahıs yakalandı.

Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabancaya da el konularak 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Gerçekleştirilen büyük operasyonun görüntüleri ise kameralara anbean kaydedildi.