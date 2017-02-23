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Kocaeli’de 9 Tübitak Personeli Fetö’den Tutuklandı

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Kocaeli’de 9 Tübitak Personeli Fetö’den Tutuklandı
Kocaeli'nde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 TÜBİTAK personelinden 9'u tutuklandı.

Kocaeli'nde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 TÜBİTAK personelinden 9'u tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 16 Şubat tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında 24 TÜBİTAK personeli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Bylock kullandıkları iddia edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol talebi ile serbest kaldı.

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