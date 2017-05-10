Kocaeli’de Ağaçlar Yeniden Kitap Açacak

9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu ile KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde ağaçlar kitap açacak.

9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu ile KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde ağaçlar kitap açacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentte renkli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında 12 Mayıs Cuma sabahı saat 07.30'da İzmit Yürüyüş Yolu ve saat 12.00'de ise KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde ağaçlar kitap açacak. Etkinlikte ağaçlara 5 bin adet kitap asılacak. Cuma günü saat 07.30'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ilk kitabı ağaçtan toplamasıyla başlangıcı verilecek etkinlikte vatandaşlar, ağaçlara asılan binlerce kitabı toplayacak.