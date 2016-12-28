  • BIST 77.400
  • Altın 129,661
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,6906
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Kocaeli’de Banka Soyguncusu 43 Yıl Hapis Cezası Aldı

» »
Kocaeli’de Banka Soyguncusu 43 Yıl Hapis Cezası Aldı
2015 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan ve düzenlenen operasyon sonrası ağır yaralı olarak kurtulan...

2015 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan ve düzenlenen operasyon sonrası ağır yaralı olarak kurtulan sanık İsmail İpek 5 ayrı suçtan toplam 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya soygun amacıyla girerek içerideki 14 kişiyi rehin alan İsmail İpek (44), yaklaşık 6,5 saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince gerçekleştirilen operasyonda Özel Harekât timleri tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Soyguncu ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınmış ve artık yaşamına görme engelli olarak devam edeceği açıklanmıştı. Soyguncu yaralı olarak kurtulduğu için hakkında kamu davası açıldı.

Konuyla alakalı davanın 2. duruşması Kocaeli Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık İsmail İpek geçtiğimiz duruşmalarda olduğu gibi bu duruşmaya da Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada ilk olarak söz alan Sanık İsmail İpek, "Atılı suçlara bir diyeceğim yoktur. Herkesten bu olay sebebi ile özür diliyorum. Kararla birlikte tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ardından 5 dakika ara veren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık İsmail İpek, silahla yağma suçundan 7 yıl 6 ay, kamu görevlisine direnme ve zorbalık yapma suçundan 6 yıl, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıma ve bulundurma suçundan 4 yıl, ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 6 ay ve birden fazla kişiyi silah ile hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 24 yıl 6 ay olmak üzere toplam 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursaspor Davasında Takipsizlik Kararı Bozuldu28 Aralık 2016 Çarşamba 12:10
  • Sahte Kimlikle Cep Telefonu Aldı 5 Yıl Hapis İle Cezalandırıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:10
  • Suriyeli Çocuklar Dumandan Zehirlendi28 Aralık 2016 Çarşamba 11:58
  • Zabıtayı Darp Eden 3 Kişiyi Polis Linçten Zor Kurtardı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:58
  • Viranşehir’de Öldürülen Teröristler Birçok Olayın Faili Çıktı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:48
  • 3 Ayrı İş Yerini Soyan Hırsızlardan Biri Yakalandı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:43
  • Kaçak İçki Operasyonu28 Aralık 2016 Çarşamba 11:38
  • Batman’da Bomba Yapımında Kullanılan Malzemeler İle 3 Sığınak Ele Geçirildi28 Aralık 2016 Çarşamba 11:38
  • Aksaray’da Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:38
  • Erzurum’da Terör Operasyonu: 21 Gözaltı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti