Kocaeli’de Bıçaklı Kavga:1 Yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bir grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bir grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde toplanan bir grup henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kavga etmeye başladı. Oluşan arbedede Y. T., kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Y.T., Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati durumu bulunmazken, polis kaçan saldırganları bulmak için inceleme başlattı.