Kocaeli’de Bir Ayda 171 Kilo Esrar, 94 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sona bir ay içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 171 kilogram...

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sona bir ay içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 171 kilogram esrar, 94 kilogram eroin ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının sürdürdüğü uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Kasım ayında yapılan operasyon ve uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli genelinde yapılan çalışmalarda 152 kilo 460,44 gram esrar, 18 kilo 586 gram kubar esrar, 81,76 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 47,02 gram metamfetamin, 94 kilogram eroin, 382 adet Ecstasy ve 10,02 gram kokain ele geçirildi.