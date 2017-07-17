  • BIST 105.176
  • Altın 139,669
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 25 °C

Kocaeli’de Boş İş Yeri Alev Alev Yandı

» »
Kocaeli’de Boş İş Yeri Alev Alev Yandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kullanılmayan iş yeri, gece saatlerinde alev alev yandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kullanılmayan iş yeri, gece saatlerinde alev alev yandı.

Yangın saat 03.00 sıralarında Gölcük İhasaniye Çiftlik Mahallesi Vural Sokak üzerinde ev ve ahırların da yakınında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullanılmayan bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören çevre iş yerlerindeki güvenlik çalışanları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler daha sonra tamamen söndürüldü.

İtfaiyenin bir süre soğutma çalışması yaptığı yangın çıkan işyerinin yakınındaki bir ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Yangın sonrasında iş yerinde büyük oranda hasar oluştu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Terim’in Olayında Flaş Gelişme17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:58
  • Giresun’da Trafik Kazası 1 Ölü 2 Yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:43
  • Tekirdağlıların Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti Coşkusu17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:08
  • (Düzeltme) Lunapark’da Feci Kaza: 1 Ölü, 1’i Ağır 3 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 23:53
  • Bartın’da Şüpheli Ölüm16 Temmuz 2017 Pazar 23:48
  • Lunapark’da Feci Kaza: 1 Ölü, 1’i Ağır 4 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 23:38
  • Karabük’te İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 23:18
  • Ardahan’daki Kazada Ölü Sayısı 4’e Yükseldi16 Temmuz 2017 Pazar 23:03
  • Batman’da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 22:13
  • Tekirdağ’daki Bylock Operasyonunda Gözaltı Sayısı 115’e Yükseldi.16 Temmuz 2017 Pazar 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti