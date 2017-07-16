Kocaeli’de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesi Seka Park açıklarında meydana geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesi Seka Park açıklarında meydana geldi. Denizde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, polis ekiplerine haber verdi. Deniz polisi olay yerine gelirken, 112 ekipleri de marinaya yönlendirildi. Deniz polisinin yardımı ile denizden çıkartılan ceset kıyıya götürüldü. Cesedin 22 yaşındaki Ozan Arif A.'ya ait olduğu ileri sürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.